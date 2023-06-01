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Megan Thee Stallion fará pausa na carreira para cuidar da saúde mental

Artista diz em entrevista que quer folga da indústria da música e ainda lida com efeitos do processo contra Tory Lanez
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 08:43

Megan Thee Stallion teve a casa invadida
A cantora Megan Thee Stallion Crédito: Agif/Folhapress
A cantora Megan Thee Stallion anunciou uma pausa temporária da música. Segundo a artista, o motivo é o cuidado do próprio bem-estar mental.
A decisão foi comunicada ao público em meio a uma entrevista à revista InStyle, em que afirma ainda que as grandes demandas da indústria a levaram ao sabático. "A indústria da música e do entretenimento pode ser cansativa, por isso é importante tirar uma folga e evitar o esgotamento", disse.
Megan Thee Stallion ainda afirmou que os fãs podem esperar novas músicas, mas que ela só cantará quando estiver em um lugar melhor. "No momento, estou focada na cura".
No fim do ano passado, a cantora venceu um processo contra o rapper canadense Tory Lanez, que atirou nos pés da artista em 2020. Ele foi considerado culpado e está sujeito a uma pena de até 20 anos de prisão, mas o processo ainda está em andamento.
Já na época, Stallion dizia estar em um lugar mais feliz, mas que enfrentava problemas com a saúde mental. Ela citou em entrevistas ter problemas com ansiedade.

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