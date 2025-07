Saúde

MC Livinho sofre acidente de moto e é internado na UTI em São Paulo

Cantor teve o pulmão perfurado após ser derrubado por um carro; estado de saúde é estável e ele segue em observação

O cantor MC Livinho, 30, sofreu um acidente de trânsito nesta terça-feira (29) em São Paulo e está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em um hospital. Ele pilotava uma motocicleta a caminho de um compromisso quando foi atingido por um carro. Com o impacto, o artista teve o pulmão perfurado e precisou ser levado às pressas ao hospital, onde segue em observação.>

Em vídeo publicado nas redes sociais, Livinho tranquilizou os fãs ao falar sobre o ocorrido: "Por imprudência de um motorista, fui derrubado. Depois ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegaram os Bombeiros, prestaram socorro. Depois chegou a ambulância e me trouxe aqui para o hospital. Fiz tomografia, radiografia e fui encaminhado para a UTI. Estou em observação porque perfurei o pulmão", comentou o cantor.>

Livinho continuou: "Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau (sic), me deu a oportunidade de viver, criar meu filho".>

Ver essa foto no Instagram

No laudo publicado pelo cantor, constam medidas tomadas pelos médicos e os pareceres após o acidente: focos discretos de enfisema (aumento cheio de ar nos tecidos do corpo) na região esternoclavicular; realizadas suturas na mão direita e internação na UTI aos cuidados do setor de cirurgia torácica.>