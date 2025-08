Dança dos Famosos

MC Livinho entra para a Dança dos Famosos cinco dias após acidente de moto

Cantor foi internado na UTI, teve alta e foi ao Domingão com Huck neste domingo (3)

Na última segunda-feira (28), o cantor disse nas redes sociais ter sofrido um acidente: "Fui derrubado, e depois ele (motorista) me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegaram os bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital".>

Neste domingo (3), no palco do Domingão, ele disse que seu pulmão foi perfurado e que teve uma hemorragia interna.>

O Fantástico também exibiu entrevista com o cantor. "Eu caí com o tanque em cima da minha barriga e dei uma 'chicotada' no chão. Minha lombar e as costas bateram direto no asfalto", contou ele.>