Dança dos Famosos

Wanessa Camargo e influenciador Álvaro são confirmados na Dança dos Famosos

Competição ganha uma nova edição na Globo a partir deste domingo (3)

A nova temporada da Dança dos Famosos vai começar no Domingão com Huck a partir deste domingo (3). E os primeiros nomes já começam a ser revelados.>

O primeiro deles foi o de Wanessa Camargo. A cantora, que participou do último Big Brother Brasil, agora mostrará seu talento na dança.>

O segundo nome confirmado pela emissora é o do influenciador Álvaro, que tem mais de 20 milhões de seguidores. Luciano Huck fez uma ligação de vídeo para contar a ele a novidade.>

Ver essa foto no Instagram

"A partir de agora, você vai me chamar de global. Sou o mais novo participante do Dança dos Famosos 2025 e espero você para me ver brilhar ao vivo", comemorou.>