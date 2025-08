TV

Wanessa Camargo é a primeira confirmada na Dança dos Famosos 2025

Wanessa Camargo é a primeira participante confirmada na Dança dos Famosos 2025, que estreia no próximo domingo (03)

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 13:42

Cantora Waness camargo também é ex-BBB Crédito: Reprodução/Instagram/@wanessa

Wanessa Camargo é a primeira participante confirmada na Dança dos Famosos 2025, que estreia no próximo domingo (03). >

O anúncio foi feito nas redes sociais do Domingão com Huck. "Wanessa é o primeiro nome confirmado. Ela vem com tudo.">

Ao Gshow, Wanessa falou sobre o desafio. "Mais um desafio! Tô superfeliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Quanto mais difícil, mais eu me motivo.">

Luciano Huck publicou em seu perfil pessoal um vídeo de apresentação da cantora. "Wanessa Camargo. Ela é poderosa, atrevida e agora tá pronta para dançar como nunca! Com mais de 20 anos de carreira, Wanessa Camargo já passou por todos os palcos possíveis e dominou todos eles. Do pop ao sertanejo, do Show dos Famosos ao Lip Sync, ela mostrou que entrega presença e emoção! Agora, será que a poderosa vai conquistar também o 10 do júri?".>

A competição terá início no próximo domingo, no palco do Domingão com Huck.>

