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Transição

Maya Massafera faz nova cirurgia nas cordas vocais: ''Graças a Deus acabou esse drama"

A influencer teve uma complicação na primeira cirurgia, desde então, Maya não fala publicamente. Agora, ela revela que fez outo procedimento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Junho de 2024 às 18:26

Maya Massafera faz nova cirurgia nas cordas vocais: ''Graças a Deus acabou esse drama
Maya Massafera faz nova cirurgia nas cordas vocais: ''Graças a Deus acabou esse drama" Crédito: Reprodução / Instagram / @mayamassafera
Maya Massafera passou por uma nova cirurgia na voz nesta semana. Em uma sequência de stories no Instagram, ela revelou como foi o procedimento e em quanto tempo poderá voltar a falar normalmente.
"Graças a Deus acabou esse drama. Na segunda-feira eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com vida "normal". Na própria segunda, saí do hospital. Segunda, terça e quarta fiz vários exames e está tudo maravilhoso. Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria", disse.
Em seguida, ela contou que só poderá revelar sua voz daqui a 3 meses e confessou que também está curiosa para saber o resultado final. "Mas vamos fazer tudo como o médico falou... Alguns dias sem falar e, depois, o mínimo possível e muita fono."
Em seguida, Maya relatou um pouco de como foi o seu processo de transição, lembrando que passou por momentos de disforia de imagem. "Quando eu comecei a transição eu queria certas coisas e tinha disforia de algumas coisas e partes do meu corpo. Hoje, ainda tenho meus momentos "ruins", porém estou muito mais segura e realizada. Então, não tenho mais disforia de algumas coisas. Minha voz é uma delas, pedi pro médico fazer na medida do que fosse possível, sem eu correr nenhum risco. [Disse] Que se a voz ficasse parecida do que era antes, não tinha importância."
"Agora é esperar 3 meses e beijinhos, corações e mimicas! E não posso negar, estou gostando desse momento mais quieta. Muita, muita, muita reflexão e muita observação", finalizou.

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