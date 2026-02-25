BBB 26

Maxiane afirma que ficaria chateada se Marciele e Jonas se beijassem

A proximidade das duas e a similaridade de seus nomes fez com que pessoas dentro e fora da casa as confundissem

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09:46

Jonas Sulzbach e Maxiane voltam a se beijar no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A influenciadora digital Maxiane Rodrigues foi eliminada do BBB 26 (Globo) nesta terça-feira (24) e, logo após deixar a casa, foi entrevistada por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no Bate Papo BBB. Durante a conversa, ela comentou sobre o clima entre Marciele Albuquerque e Jonas Sulzbach.

A cunhã-poranga do Boi Caprichoso foi a maior aliada da pernambucana no reality. A proximidade das duas e a similaridade de seus nomes fez com que pessoas dentro e fora da casa as confundissem. Já Jonas foi interesse amoroso de Maxiane. Os dois protagonizaram beijos nas festas do BBB.

Nas últimas semanas, porém, o público passou a notar o interesse do modelo pela paraense e os flertes trocados entre os dois. E esse foi um dos assuntos abordados durante a entrevista com a eliminada.

Após ser questionada sobre um possível relacionamento com o modelo, a ex-sister afirmou que o vê apenas como um amigo, mas reiterou que existe um interesse. "Eu acho que foi só beijo na festa. Mas, se ele quiser alguma coisa, estou aqui", comentou.

Ela também falou sobre as brincadeiras que Ana Paula Renault fazia com o brother e afirmou que notava a troca de flertes, mas que isso nunca a incomodou. No entanto, quando questionada sobre o gaúcho com Marciele, ela confessou que existe um desconforto de sua parte.

Os entrevistadores mostraram à ela um compilado de momentos entre os dois e sua expressões faciais não a deixaram mentir. Gil do Vigor perguntou à Maxiane se ela ficaria chateada caso rolasse um beijo entre os dois e a pernambucana respondeu sem titubear.

"Eu não pego os boys que as minhas amigas pegam. Eu ficaria chateada", declarou. Ela ainda comentou que havia percebido o clima entre os dois e tentou se esquivar de uma narrativa de triângulo amoroso.

