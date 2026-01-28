BBB 26

Matheus afirma que se arrepende de ter usado a palavra 'patroa' contra Ana Paula Renault

Gaúcho alegou ter se expressado mal ao criticar a relação da sister com Milena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:04

Matheus Moreira, participante do BBB 26 Crédito: Manoella Mello/Globo

Eliminado desta terça-feira (27) do BBB 26 (Globo), o professor de boxe Matheus Moreira saiu da casa direto para uma entrevista ao programa Bate-Papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro. Questionado sobre sua afirmação de que Ana Paula Renault era "patroa" de Milena Moreira, ele se justificou.

"Acredito que eu coloquei errado. Talvez meus pensamentos intrusivos eu tenha expressado com falas. Mas eu vejo uma soberania da Ana Paula na casa, e isso me incomodou. Eu me senti induzido a estar com ela antes do Sincerão, mas me arrependo de ter usado essa palavra", afirmou.

Matheus ainda deixou claro que não conhece a veterana e, dentro do jogo, viu alguém que "se orgulha de ser cobra". Ele ainda apontou que foi chamado de "lixo" pela mineira e acredita que a palavra é pior do que a que ele usou contra ela.

O brother também foi questionado por atitudes consideradas homofóbicas. O médico Marcelo Alves falou que se sentiu incomodado quando o gaúcho desfilou imitando trejeitos estereotipados de homens gays.

"Eu tinha uma visão totalmente inocente do ato que fiz, porque fiz na Casa de Vidro e não repercutiu negativamente. Foi algo sobre o qual eu não tenho propriedade pra falar. O Breno me explicou de uma maneira que eu compreendi", comentou Matheus sobre o assunto.

Ele ainda reconheceu o peso de suas falas, pois é preciso ter responsabilidade quando se está em um programa assistido por milhões de pessoas, e admitiu: "Foi esse meu maior erro: tanto no patroa, quanto no desfile. Foi meu maior erro me expressar de maneira não natural, porque não é natural eu ser homofóbico".

