Mateus, dupla com Jorge, recebe diagnóstico de Covid-19 e shows são adiados

Mateus recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Crédito: Reprodução @jorgeemateus

O cantor Mateus, que faz dupla com Jorge, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais neste sábado (25), ele está em isolamento e, por isso, dois shows dos sertanejos tiveram de ser adiados.

A apresentação que eles fariam segunda (27) em Florianópolis será realizada no dia 5 de janeiro. Já o show de terça (28) em São Miguel do Gostoso (RN) ainda não tem uma nova data definida.