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Folha de São Paulo

Mateus, dupla com Jorge, recebe diagnóstico de Covid-19 e shows são adiados

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais neste sábado (25), ele está em isolamento e, por isso, dois shows dos sertanejos tiveram de ser adiados.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 15:18

Mateus Liduário
Mateus recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Crédito: Reprodução @jorgeemateus
O cantor Mateus, que faz dupla com Jorge, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais neste sábado (25), ele está em isolamento e, por isso, dois shows dos sertanejos tiveram de ser adiados.
A apresentação que eles fariam segunda (27) em Florianópolis será realizada no dia 5 de janeiro. Já o show de terça (28) em São Miguel do Gostoso (RN) ainda não tem uma nova data definida.
Mateus manifestou sintomas leves em 19 de dezembro. O exame de Jorge deu resultado "inconclusivo". Por precaução, ele também está em isolamento. "A dupla segue em casa, com todos os cuidados necessários. Após a liberação médica, a programação de shows dos demais dias segue normal", informa o texto.

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