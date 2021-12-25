Mateus, dupla com Jorge, recebe diagnóstico de Covid-19 e shows são adiados

O cantor Mateus, que faz dupla com Jorge, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais neste sábado (25), ele está em isolamento e, por isso, dois shows dos sertanejos tiveram de ser adiados.
A apresentação que eles fariam segunda (27) em Florianópolis será realizada no dia 5 de janeiro. Já o show de terça (28) em São Miguel do Gostoso (RN) ainda não tem uma nova data definida.
Mateus manifestou sintomas leves em 19 de dezembro. O exame de Jorge deu resultado "inconclusivo". Por precaução, ele também está em isolamento. "A dupla segue em casa, com todos os cuidados necessários. Após a liberação médica, a programação de shows dos demais dias segue normal", informa o texto.