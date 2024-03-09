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Dia da Mulher

Marlene Mattos homenageia Xuxa pelo Dia da Mulher

Apresentadora e empresária estão brigadas há duas décadas. Fãs especularam sobre uma possível reconciliação entre as duas, que encerraram sua parceria em 2002
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2024 às 09:11

Xuxa Meneghel e sua ex-empresária Marlene Mattos
Xuxa Meneghel e sua ex-empresária Marlene Mattos Crédito: Instagram/Folhapress
Marlene Mattos surpreendeu a internet e levantou rumores de reconciliação após publicar um vídeo de Xuxa no Dia da Mulher. O material foi publicado pela rainha dos baixinhos, e compartilhado pela sua ex-empresária.
No vídeo, Xuxa aparece falando sobre o impacto da desigualdade de gênero em sua trajetória profissional. Marlene republicou e escreveu: "Feliz dia para todas as mulheres".
Nos comentários, fãs especularam sobre uma possível reconciliação entre as duas, que encerraram sua parceria em 2002 de forma conflituosa.
"Achei maduro das duas partes! Feliz dia, Xuxa e Marlene", escreveu um fã. "Encontro que mudou a vida de ambas. Os frutos bons permanecendo até hoje", elogiou outra seguidora.
No documentário sobre a vida de Xuxa lançado pela Globo em 2023, as duas se reencontram e se abrem sobre aspectos do passado, porém acabam não fazendo as pazes naquele momento.

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