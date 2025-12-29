Ajuda

Mário Gomes pede pix a fãs e diz que está com dificuldade para comprar comida

Ator vem passando por dificuldades financeiras e já vendeu sanduíche na praia

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 09:43

Com dificuldades financeiras, Mário Gomes, 73, decidiu recorrer aos fãs. O ator publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo pix aos seguidores.

"Sempre fiz muitos projetos e o dinheiro foi consequência. Perdi minha casa no ano passado de forma desonesta. Esse ano perdi todo o meu dinheiro, mas tenho recebido muitas sugestões de seguidores falando para eu fazer uma vaquinha pedindo R$ 10 de cada um", falou o artista.

"Relutei muito, mas acabei cedendo e estou fazendo isso: estou pedindo uma vaquinha. Não precisa ser R$ 10, qualquer valor vai me ajudar muito. Está ficando muito difícil, está faltando coisa para comer", desabafou.

O ator disse ainda que está pensando em novos projetos e que, assim que se estabilizar financeiramente, poderá ir adiante com as novidades profissionais. "Me aguardem, não sou de conversa fiada. O que eu falo, eu faço", encerrou.

A reação dos seguidores foi, em sua maioria, de apoio. Muitos disseram ter feito contribuições. "Vou colaborar, tamo junto", escreveu um fã. "Feito" e "já fiz", comentaram outras duas seguidoras.

Nos últimos anos, Mário Gomes passou por várias dificuldades. Essa não é a primeira vez que o ator pede dinheiro na internet. No ano passado, após ser despejado da mansão onde morava, ele pediu pix de R$ 1 aos seguidores. Na época, também chegou a vender sanduíche na praia.

DÍVIDA TRABALHISTA

Em setembro de 2024, Mário Gomes foi despejado da casa onde morava no Joá, bairro luxuoso do Rio de Janeiro. A casa foi leiloada para pagar dívidas trabalhistas de 84 costureiras de uma antiga confecção que ele tinha no Paraná. A casa, de frente para o mar e avaliada em mais de R$ 20 milhões, foi arrematada por R$ 720 mil.

