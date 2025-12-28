  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Passados 33 anos da morte da filha, Glória Perez desabafa: 'O tempo não ameniza'
Saudades

Passados 33 anos da morte da filha, Glória Perez desabafa: 'O tempo não ameniza'

Ela ainda refletiu sobre como tem sido lidar com a perda por todos esses anos
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 28 de Dezembro de 2025 às 15:20

Pelas redes sociais, Glória Perez lembrou dos 30 anos de morte da filha, Daniela Perez
Pelas redes sociais, Glória Perez lembrou dos 33 anos de morte da filha, Daniela Perez Crédito: Reprodução
A autora de novelas Glória Perez usou seu perfil no Instagram nesse domingo, 28, para falar sobre o 33º aniversário de morte da filha, Daniella Perez. Na postagem, ela compartilha fotos da filha e desabafa sobre a dor da perda.
"Tanta vontade de viver, tanta alegria, tantos sonhos', que vida bonita você tinha pela frente! Hoje faz 33 anos.", escreveu.
Ela ainda refletiu sobre como tem sido lidar com a perda por todos esses anos. "Eu repito: o tempo não ameniza nada - só passa, assim como a dor não ensina nada - só dói", lamentou. Assassinada quando tinha apenas 22 anos, Daniella completaria 55 anos em 2025.

Apoio

A mensagem recebeu apoio de artistas que já trabalharam com a escritora e de outras personalidades públicas.
"Todo o amor a você, minha querida! Dani é, para sempre, a memória da Força do Amor, da sua luta por justiça contra a inveja que a fez vítima", comentou Letícia Sabatella, que interpretou Yvone na novela Caminho das Índias, escrita por Perez em 2009.
Já Solange Couto, que viveu Dona Jura em O Clone (2001), outra obra da artista, também se solidarizou. "Quem, como eu, a conheceu, não a esquece e lamenta muito. Te abraçamos tentando amenizar sua dor de mãe que sabemos jamais passará ou será menor", disse.
Ingrid Guimarães, Sabrina Sato e Adriane Galisteu também comentaram a publicação.

Caso chocou o País

O caso Daniella Perez chocou o Brasil em 1992, quando a atriz foi assassinada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e sua então esposa, Paula Thomaz.
Na época, Daniella atuava na novela De Corpo e Alma, escrita por sua mãe. O crime ganhou repercussão nacional, mobilizando a opinião pública.
O caso voltou ao centro das atenções em 2022 com o lançamento de Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez, na HBO Max. A série reuniu relatos emocionantes de Perez, parentes, amigos e do ator Raul Gazolla, então marido da jovem.

