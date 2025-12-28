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Luana Piovani critica Gisele Bündchen por amizade com filha de Trump: 'Preguiça'

Luana Piovani criticou Gisele Bündchen - além de outras personalidades como Rihanna, Jay-Z e Beyoncé - em postagem feita nos stories de seu Instagram
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 28 de Dezembro de 2025 às 18:56

Luana Piovani, atriz
Luana Piovani criticou Gisele Bündchen Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani criticou Gisele Bündchen - além de outras personalidades como Rihanna, Jay-Z e Beyoncé - em postagem feita nos stories de seu Instagram neste domingo, 28.
O comentário foi feito em sequência à republicação de um vídeo com fala do fotógrafo britano-nigeriano Misan Harriman. No conteúdo, ele cita nominalmente Jay-Z, Beyoncé, Taylor Swift e Rihanna, insinuando que não se importariam, de fato, com algumas causas importantes para a sociedade.
"Você não pode cancelar Taylor Swift, Beyoncé... Se eles acordarem amanhã de manhã e falarem: 'Congo livre', 'Sudão livre' ou 'Palestina livre', eles vão ficar bem", diz, antes de considerá-los como "falsos ídolos do nosso tempo" em contraposição a "heróis" como Nina Simone, Muhamad Ali e Lewis Hamilton.
Em seguida, Luana Piovani gravou seu próprio rosto enquanto opinava sobre o vídeo: "Eu não só penso e concordo falando da Rihanna, Jay-Z, da Beyoncé, como das contas mais seguidas do Brasil - que eu não tenho a menor ideia quais são, mas que eu suponho - e que não vejo nunca ninguém fazer nada."
"O cara, maravilhoso, fala da Nina Simone, Lewis Hamilton, Muhamad Ali, que são realmente verdadeiros ícones, porque não são relevantes só com o sucesso de suas carreiras, mas abrem a boca para verbalizar o que o mundo precisa ouvir, o que os donos do mundo precisam ser cobrados."
Em seguida, Piovani faz a crítica a Bündchen: "Desde que eu vi dona 'Gisela', dona Beyoncé, indo lá, de risinho com o filho do Trump... [Luana faz o gesto de cortar o pescoço]. Mas aí morreu. Eu já tinha as minhas preguiças, gigantescas, por outros motivos."
"Aí já cortei. É ótimo, porque é gente que nunca gostei muito, mas precisava lidar porque são pessoas relevantes no que fazem. Mas agora, c***, porque é tudo humanamente falso", concluiu.
Luana Piovani parece ter feito referência à amizade entre a ex-modelo Gisele Bündchen e a empresária Ivanka Trump, filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
As duas se conheceram na Valente Brothers, uma academia de jiu-jitsu fundada por Joaquim Valente, marido da brasileira. Em setembro, chamaram atenção nas redes sociais fotos em que Gisele e Ivanka aparecem em passeio de iate nos EUA.

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