Marina Ruy Barbosa nega rumores de romance com Enzo Celulari a jornalista Crédito: Instagram/@marinaruybarbosa/@enzocelulari

As aparições de Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari nos mesmos "rolês" têm rendido especulações sobre um possível romance. Em conversa com a Coluna Leo Dias, porém, a atriz negou que estaria tendo um affair com o filho de Cláudia Raia. "Enzo e eu somos amigos… Que fanfic é essa, Jesus?”, disse ao jornalista.

Os dois foram vistos almoçando juntos com outros amigos nesta terça (14/03), o que levantou suspeitas de que estariam mesmo vivendo um amor. A influenciadora Camila Coutinho chegou no restaurante e filmou os colegas na mesa.