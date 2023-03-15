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Marina Ruy Barbosa nega rumores de romance com Enzo Celulari

Após serem vistos almoçando juntos, atriz afirmou que os dois são apenas amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Março de 2023 às 15:46

Marina Ruy Barbosa nega rumores de romance com Enzo Celulari a jornalista
Marina Ruy Barbosa nega rumores de romance com Enzo Celulari a jornalista Crédito: Instagram/@marinaruybarbosa/@enzocelulari
As aparições de Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari nos mesmos "rolês" têm rendido especulações sobre um possível romance. Em conversa com a Coluna Leo Dias, porém, a atriz negou que estaria tendo um affair com o filho de Cláudia Raia. "Enzo e eu somos amigos… Que fanfic é essa, Jesus?”, disse ao jornalista.
Os dois foram vistos almoçando juntos com outros amigos nesta terça (14/03), o que levantou suspeitas de que estariam mesmo vivendo um amor. A influenciadora Camila Coutinho chegou no restaurante e filmou os colegas na mesa.
Diante da publicação que dizia que Marina estava tentando se esconder, a atriz comentou: “HAHAHAHA gente, eu fui abraçar minha outra amiga. Não posso mais nem comer depois da academia com os amigos".

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