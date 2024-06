Marina Ruy Barbosa já tem projeto fora da Globo após encerrar contrato com emissora

Após encerrar seu contrato com a Rede Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa já possui um projeto fora da emissora. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao Estadão nesta quarta-feira, 5. A equipe, porém, não informou o nome da produção, dizendo que o projeto "será anunciado em um momento mais oportuno". Marina decidiu não renovar seu contrato com a Globo, com a qual manteve uma parceria de 20 anos, neste ano. "A artista tem profundo respeito e carinho pela emissora e pela história que construiu", afirmou a assessoria da atriz.

"Cresci no gênero novela. Estava com saudade. As pessoas estavam me cobrando para voltar, mas, realmente, não tinha encontrado uma personagem que tanto eu quanto a emissora concordássemos que seria boa para mim", disse ela. "Amo as mocinhas, mas não queria, neste momento, voltar à TV para fazer mais uma delas."