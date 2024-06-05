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Bruna Marquezine estreia como diretora em série da Disney: 'Eu quis muito'

Atriz co-dirige e produz 'Amor da Minha Vida', série do Disney+ que estreia em breve
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 08:59

Bruna Marquezine estreia como diretora em série da Disney
Bruna Marquezine estreia como diretora em série da Disney Crédito: Reuters/Folhapress
Bruna Marquezine vai estrear como diretora e produtora em breve. Ela fez parte da equipe de criação e direção de "Amor da Minha Vida", uma das novidades do Disney+, que lançará vários produtos a partir deste ano.
O anúncio do envolvimento de Bruna na produção aconteceu nesta terça (4). A série conta com nomes como Sergio Malheiros, Bruno Montaleone, Sophia Abrahão, Malu Rodrigues, entre outros. A reportagem esteve presente no evento.
Bruna não escondeu que o fato de se envolver na produção para além da atuação a fez olhar com outros olhos para o projeto, que foi oferecido pela multinacional a ela. À reportagem, a atriz detalhou a experiência.
"Foi muito curioso para mim, por que meu modelo antigo de trabalho limitava o que eu faria no set. Me envolver dessa forma foi primordial para aceitar", afirmou.
Marquezine diz que "Amor da Minha Vida" é um início de algo que deseja mais para frente: agir cada vez mais atrás das câmeras, não só como intérprete.
"Amo atuar, amo estar no set. Quando estou no set, é onde me sinto pertencente. É o que eu amo fazer, nasci para fazer. Não quero soar arrogante, mas é realmente onde me sinto muito feliz e produzir foi muito gostoso, pois me permitiu estar mais envolvida no processo. Em todo o processo, não só na ação. Tudo o que envolve aquele resultado final. Isso foi muito prazeroso e co-dirigir foi delicioso, quero muito fazer mais isso", concluiu.

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