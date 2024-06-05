Bruna Marquezine estreia como diretora em série da Disney: 'Eu quis muito'

Bruna Marquezine estreia como diretora em série da Disney Crédito: Reuters/Folhapress

Bruna Marquezine vai estrear como diretora e produtora em breve. Ela fez parte da equipe de criação e direção de "Amor da Minha Vida", uma das novidades do Disney+, que lançará vários produtos a partir deste ano.

O anúncio do envolvimento de Bruna na produção aconteceu nesta terça (4). A série conta com nomes como Sergio Malheiros, Bruno Montaleone, Sophia Abrahão, Malu Rodrigues, entre outros. A reportagem esteve presente no evento.

Bruna não escondeu que o fato de se envolver na produção para além da atuação a fez olhar com outros olhos para o projeto, que foi oferecido pela multinacional a ela. À reportagem, a atriz detalhou a experiência.

"Foi muito curioso para mim, por que meu modelo antigo de trabalho limitava o que eu faria no set. Me envolver dessa forma foi primordial para aceitar", afirmou.

Marquezine diz que "Amor da Minha Vida" é um início de algo que deseja mais para frente: agir cada vez mais atrás das câmeras, não só como intérprete.