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'Sou ninfomaníaca, mas quando estou namorando', diz Karol Conká

Cantora conta ainda que tirou a sorte grande com um novo affair que também gosta muito de sexo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 08:52

A cantora Karol Conká
A cantora Karol Conká Crédito: Reprodução Instagram @karolconka
Se a intenção era falar abertamente sobre sexo, Karol Conká não decepcionou os seguidores de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Convidada do casal no programa Surubaum, que foi ao ar nesta terça-feira (4), a cantora contou ter um apetite sexual fora de controle quando engata um relacionamento. Ela disse que se considera uma "ninfomaníaca" (a ninfomania, conhecida nos termos médicos como hiperatividade sexual, é um distúrbio psiquiátrico no qual a mulher tem um desejo compulsivo por sexo) .
"Sou ninfomaníaca, mas quando estou namorando. Quando eu estou solteira, não saio transando com todo mundo, às vezes é um por semana. Mas quando eu estou namorando, eu quero muito", explicou Karol que está solteira, mas não sozinha: "Estou transando muito", disse.
Ela, que preferiu manter o nome do affair em segredo, contou que tirou a sorte grande com a nova relação. "Vou me abrir aqui: ele teve fôlego para aguentar a negona porque, realmente, meu fôlego não acaba".
A ex-BBB, eliminada com 99,17% dos votos na 21ª edição, detalhou uma experiência de ménage à trois que teve na França ao lado de uma amiga e um rapaz francês. "Foi em Paris, depois de uma garrafa e meia de vinho. Ela estava há um ano sem transar e eu um mês, tinha acabado de terminar uma relação. O cara que estava nos atendendo era um gato e deu conta do recado", resumiu.

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