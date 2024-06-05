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Televisão

'Não queremos desperdiçar essa chance', diz Pitel sobre programa no Multishow

Ela e Fernanda Bande vão comandar um talk show diário que estreia dia 10 de junho
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Junho de 2024 às 08:43

Fernanda Bande (esq.) e Giovanna Pitel (dir.) na gravação de piloto do Na Cama com Pitanda, do Multishow
Fernanda Bande (esq.) e Giovanna Pitel (dir.) na gravação de piloto do Na Cama com Pitanda, do Multishow Crédito: Ana Cora Lima/Folhapress
A força de Fernanda Bande e a doçura de Giovanna Pitel ditam a tônica do programa Na Cama com Pitanda, que a dupla de ex-BBBs vai apresentar no Multishow. A reportagem acompanhou nesta terça-feira (4) as gravações de dois pilotos da atração, que estreia no próximo dia 10 e irá ao ar de segunda a sexta no canal pago.
Na atração, como o nome sugere, a dupla recebe convidados para um bate-papo no lugar que mais frequentaram na casa do BBB 24 (Globo): a cama. Em vez de sofá, mesa e cadeiras ou mesmo um divã, esse é o espaço escolhido para que as duas tirem respostas descontraídas dos entrevistados.
Serão dez episódios nesta primeira temporada (uma segunda não está descartada). Deborah Secco, Evelyn Castro, Rodriguinho e Valentina Bandeira estão entre os convidados, cuja lista completa ainda é mantida em segredo.
"Nós estamos querendo demais que esse programa dê certo e estamos colocando literalmente a nossa alma. É oportunidade única que nós duas ganhamos. Reconhecemos isso e não queremos desperdiçar essa chance", diz Pitel sobre a expectativa da dupla.
Atenta ao trabalho da equipe que acompanhava as gravações, Fernanda reforçou que ela e a amiga se prepararam para assumir o projeto. "Tivemos aulas de teatro e posicionamento de câmeras, temos um preparador de elenco, temos fonoaudiólogo... Estamos no caminho", aposta a confeiteira.
"Sempre quis trabalhar com televisão. Apresentando, atuando, produzindo... Estou muito feliz. Mesmo", completou Fernanda.

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