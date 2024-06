Diversão em Cena traz a Vitória o espetáculo Zapato Busca Sapato

Vitória vai receber o espetáculo Zapato Busca Sapato, nos dias 8 e 9 de junho, no Sesc Glória. A distribuição dos ingressos acontece na semana do evento, a partir do dia 4 de junho, na bilheteria do teatro. O espetáculo integra o projeto Diversão em Cena.



O enredo é a história do despertar de um pequeno sapato que nasceu sozinho em sua caixa, na Cidade do México. Na busca por seu companheiro ele faz uma viagem passando por várias aventuras. “Zapato Busca Sapato” é o encontro de dois grupos dedicados ao teatro para crianças e jovens nas Américas: La Máquina Teatro, do México e Trupe de Truões, do Brasil, adicionado à colaboração dramatúrgica de Rogério Manjate, poeta, escritor e ator de Moçambique.