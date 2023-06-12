Marido de Rita Lee se declara em 1° Dia dos Namorados sem a cantora

SÃO PAULO - SP - 21.08.2014 - Coquetel de estreia do musical "Se Eu Fosse Voce ". Rita Lee, Roberto Carvalho. (Foto: Raquel Cunha/Folhapress) Crédito: Raquel Cunha/Folhapress

Roberto de Carvalho, 70, se declarou para Rita Lee no primeiro Dia dos Namorados sem a cantora, que morreu no dia 9 de maio aos 75 anos.

Em uma publicação no Instagram, o artista publicou um porta-retrato, com decoração de corações, com uma foto dele com a cantora de anos atrás.

Na legenda, ele escreveu: "Meu amor, não vai acabar bem, porque nunca vai acabar", disse Roberto. A frase é uma adaptação da música "Só de Você", que o casal compôs em parceria. Na canção, há versos como: "Será que a gente ainda será / A velha estória de amor que sempre acaba bem, meu bem".

Desde a morte da rainha do rock, Roberto tem usado o Instagram para fazer homenagens e declarações de amor para a amada. Ontem, o artista escreveu um texto emocionante sobre a sua eterna namorada. "Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo", disse ele.