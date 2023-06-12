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Amor

Marido de Rita Lee se declara em 1° Dia dos Namorados sem a cantora

Músico publicou um porta-retrato, com decoração de corações, com uma foto dele com a cantora de anos atrás
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 12:27

Rita Lee e Roberto de Carvalho no Coquetel de estreia do musical
SÃO PAULO - SP - 21.08.2014 - Coquetel de estreia do musical "Se Eu Fosse Voce ". Rita Lee, Roberto Carvalho. (Foto: Raquel Cunha/Folhapress) Crédito: Raquel Cunha/Folhapress
Roberto de Carvalho, 70, se declarou para Rita Lee no primeiro Dia dos Namorados sem a cantora, que morreu no dia 9 de maio aos 75 anos.
Em uma publicação no Instagram, o artista publicou um porta-retrato, com decoração de corações, com uma foto dele com a cantora de anos atrás.
Na legenda, ele escreveu: "Meu amor, não vai acabar bem, porque nunca vai acabar", disse Roberto. A frase é uma adaptação da música "Só de Você", que o casal compôs em parceria. Na canção, há versos como: "Será que a gente ainda será / A velha estória de amor que sempre acaba bem, meu bem".
Desde a morte da rainha do rock, Roberto tem usado o Instagram para fazer homenagens e declarações de amor para a amada. Ontem, o artista escreveu um texto emocionante sobre a sua eterna namorada. "Minha namorada, meu amor por você sempre será maior do que todos os universos, será infinito, será sagrado, eu prometo", disse ele.
Roberto afirmou que "uma grande parte" sua também morreu junto com a cantora. Ele destacou que ele e Rita tinham algumas personalidades próprias da intimidade do casal, como um coelho, que era a artista, e uma baleia, que era ele, e ela o protegia. "Eu tava na Granja outro dia, pensando, morreu a coelha... Morreu um pedaço de mim com ela e esse pedaço é grande", declarou ao podcast Globo Livros.

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