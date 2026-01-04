Internada

Marido de Isabel Veloso chora ao falar do estado de saúde da influenciadora

Lucas se emocionou ao falar sobre os desafios do momento e a falta que Isabel faz em seu dia-a-dia

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:27

Isabel Veloso e Lucas BorbasIsabel Veloso e Lucas Borbas Crédito: Reprodução @LucasborbassReprodução @Lucasborbass

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, voltou a falar sobre o estado de saúde da influenciadora nas redes sociais neste sábado, 3. Lucas se emocionou ao falar sobre os desafios do momento e a falta que Isabel faz em seu dia-a-dia.

"Por mais que as coisas sejam difíceis, elas vão ficar bem", disse ele em stories publicados no Instagram. "Mas eu confesso, também, que não está sendo fácil", completou.

O marido também falou sobre sua fé. "Talvez não tenhamos que perguntar o porquê de tudo isso, mas o para quê. Nós sempre esperamos que tudo isso vá mudar, e vai mudar", afirmou ele, dizendo que Isabel é "a pessoa mais guerreira" que conhece.

Isabel está internada desde novembro e foi extubada em dezembro. À época do início da internação, os exames da influenciadora apontaram um excesso de magnésio no sangue. Poucos dias depois, ela foi diagnosticada com um quadro grave de pneumonia.

A jovem de 19 anos foi diagnosticada em 2021 com um linfoma de Hodgkin, câncer agressivo que se origina no sistema linfático e passou por tratamento paliativo por anos. Em maio de 2025, ela revelou que a doença estava em remissão, contrariando o prognóstico de muitos médicos e, em outubro, passou por um transplante de medula.

