Gracyanne Barbosa diz que está vivendo novo affair e celebra fase feliz

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:08

Gracyanne Barbosa é eliminada do BBB 25 Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

Gracyanne Barbosa, 42, confirmou que está vivendo um novo affair neste início de 2026, enquanto passa dias de descanso na Bahia, onde escolheu celebrar o Réveillon.

A musa fitness admitiu que está conhecendo alguém, mas fez questão de manter discrição sobre a identidade do novo companheiro. "Sim", respondeu ao ser questionada. Em seguida, reforçou que não se trata de um relacionamento sério: "Estou vivendo e estou muito feliz".

Apesar da curiosidade em torno do possível novo romance, a influenciadora fez questão de pontuar que sua felicidade atual não depende apenas da vida amorosa. "Estou num momento incrível. Muito feliz mesmo, mas isso não tem a ver só com ele", explicou em entrevista a revista Quem, sinalizando uma fase de autoconhecimento e equilíbrio.

Os rumores ganharam força no último sábado (3), quando Gracyanne publicou registros da viagem nas redes sociais. Em algumas imagens, ela aparece ao lado de um homem musculoso, além de exibir um buquê de flores. O mesmo personagem surge em outros cliques compartilhados durante a temporada baiana, o que não passou despercebido pelos seguidores.

Desde o fim do casamento com Belo, anunciado em abril de 2024 após 16 anos juntos, Gracyanne não havia assumido publicamente nenhum novo relacionamento. Na época da separação, ela contou que o casal já vivia um distanciamento e revelou ter se envolvido com o personal trainer Gilson de Oliveira, conhecido como Gilsão.

Mesmo após o término, a ex-BBB chegou a afirmar que Belo havia sido o grande amor de sua vida e que não descartava uma reconciliação. O cantor, no entanto, seguiu outro caminho e, desde fevereiro de 2025, vive um relacionamento com Rayane Figliuzzi.

