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Violência doméstica

Marido de Ana Hickmann confirma ter agredido apresentadora

Nesta segunda-feira (13), Alexandre Correa confirmou ter agredido a apresentadora no sábado (11), porém nega ter dado cabeçada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 14:50

Apresentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa
Apresentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa Crédito: Instagram/ @ahickmann
Nesta segunda-feira (13), em entrevista ao Splash UOL o marido de Ana Hickmann confirmou a agressão à apresentadora no sábado (11). Dois dias após ela registrar um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica, Alexandre Correa afirma que mentiu quando, inicialmente, negou o ocorrido.
"Quando eu vi aquela nota, entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu'", disse ele.
Correa ainda afirma que ficou em pânico com a repercussão do caso, classificado, segundo ele, como uma "desinteligência entre casais". "Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede. Sei lá. Mas já foi", contou ao portal Splash.
Em publicação no Instagram, o empresário negou que tenha dado uma cabeçada em Hickmann.
"Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno."
A apresentadora participou do programa Hoje em Dia na manhã desta segunda-feira (13). Ao fim da atração, ela afirmou não se sentir pronta para falar sobre o assunto porque o momento é difícil.
"Queria agradecer pelas mensagens. Assim que estiver mais forte, trarei tudo o que está no meu coração."

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