Ana Hickmann deixa de seguir marido nas redes após suposta agressão

A presentadora Ana Hickmann e seu marido Alexandre Correa Crédito: Instagram/ @ahickmann

A apresentadora Ana Hickmann, da Record, deixou de seguir o marido Alexandre Correa em todas as redes sociais, como Instagram e X (ex-Twitter), após o caso de agressão que teria acontecido na casa do casal, em Itu, no interior de São Paulo neste sábado (11).

O unfollow foi dado no fim da tarde deste domingo (12), horas depois de Ana Hickmann apagar a maioria das fotos em que ela e o marido apareciam juntos.

Nos bastidores, um retorno do casal após o caso é considerável como improvável. A apresentadora está muito abalada e inconformada com o que aconteceu.

Correa apagou todas as suas postagens do Instagram e manteve apenas seu pronunciamento sobre a acusação de lesão corporal e violência doméstica feita pela mulher.

Entenda o caso

No último sábado (11), apresentadora Ana Hickmann egistrou uma boletim de ocorrência em uma delegacia de Itu (interior de SP) contra seu marido o empresário Alexandre Correa, após a Polícia Militar ser acionada em sua residência por causa de uma briga entre o casal.

Segundo o BO, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.

Quando a polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi sozinha até a Santa Casa de Itu, onde foi atendida e liberada. Na sequência, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO. Ela não solicitou medida protetiva.

Correa, que não atendeu aos pedidos de entrevista feitos pelo F5, anteriormente havia negado a notícia ao ser questionado pelo portal Léo Dias. Na mensagem publicada no Instagram, ele admitiu a discussão, mas afirmou que foi um incidente isolado e sem consequências.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse.

"Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", comentou Correa.