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A treta nunca termina

Dono da RedeTV! critica Tatá Werneck após novo deboche com a emissora

Marcelo de Carvalho sugere atriz e apresentadora fazer piadas sobre investigação em CPI de criptomoedas e casamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 11:18

Marcelo de Carvalho faz duras críticas a Tatá Werneck nas redes sociais
Marcelo de Carvalho faz duras críticas a Tatá Werneck nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram
Marcelo de Carvalho, vice-presidente e um dos sócios da RedeTV! resolveu rebater a piada que Tatá Werneck fez sobre a emissora no Prêmio Multishow 2023, na última terça-feira (7). O empresário não perdoou a apresentadora ao citar a investigação por uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) de criptomoedas. A atriz, Cauã Reymond e Marcelo Tás fizeram propaganda para uma empresa, acusada de aplicar golpes de mais de R$ 7 bilhões, lesando cerca de 200 mil investidores.
Ele ainda levantou uma suposta crise no casamento da atriz com Rafa Vitti, em seu perfil no X (antigo Twitter), nesta sexta-feira (10). Marcelo considerou uma piada "mau gosto" o comentário de Tatá na premiação. "Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito", começou o empresário.
Marcelo prosseguiu com suas críticas. "Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de criptomoedas e investigada por uma CPI".
A confusão foi por causa do comentário da apresentadora sobre o preço que havia pago no look para a cerimônia: "Eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que este ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema."
Tatá chegou a ser processada pela emissora, que pedia R$ 50 mil de danos morais, além de uma retratação da atriz e apresentadora em suas redes sociais e no mesmo Multishow, logo depois da premiação. No entanto, no ano passado saiu a sentença e a Justiça interpretou que foi uma piada incapaz de mudar a imagem das pessoas sobre a TV.

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