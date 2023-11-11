Dono da RedeTV! critica Tatá Werneck após novo deboche com a emissora

Marcelo de Carvalho faz duras críticas a Tatá Werneck nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

Marcelo de Carvalho, vice-presidente e um dos sócios da RedeTV! resolveu rebater a piada que Tatá Werneck fez sobre a emissora no Prêmio Multishow 2023, na última terça-feira (7). O empresário não perdoou a apresentadora ao citar a investigação por uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) de criptomoedas. A atriz, Cauã Reymond e Marcelo Tás fizeram propaganda para uma empresa, acusada de aplicar golpes de mais de R$ 7 bilhões, lesando cerca de 200 mil investidores.

Ele ainda levantou uma suposta crise no casamento da atriz com Rafa Vitti, em seu perfil no X (antigo Twitter), nesta sexta-feira (10). Marcelo considerou uma piada "mau gosto" o comentário de Tatá na premiação. "Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito", começou o empresário.

Acho lamentável uma profissional do mercado fazer chacota de mau gosto com relação a outra empresa, que emprega milhares de colaboradores que, como ela, merecem todo o respeito. Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes,… pic.twitter.com/PCnnEMXMlD — Marcelo de Carvalho (@MarceloCRedeTV) November 10, 2023

Marcelo prosseguiu com suas críticas. "Mais interessante seria fazer chacotas com sua rica vida pessoal, repleta de pautas interessantes como seus problemas matrimoniais ou sobre a empresa fraudadora de clientes de criptomoedas e investigada por uma CPI".

A confusão foi por causa do comentário da apresentadora sobre o preço que havia pago no look para a cerimônia: "Eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que este ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema."