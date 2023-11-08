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Prêmio Multishow

Tatá Werneck volta a debochar da Rede TV!, mesmo após processo; veja vídeo

Humorista venceu disputa judicial em 2022, após dizer que vestido que usava "era mais caro que a grade da Rede TV!"; desta vez, ela retomou a piada e falou sobre o processo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Novembro de 2023 às 10:53

Tatá Werneck no Prêmio Multishow
Tatá Werneck no Prêmio Multishow Crédito: Reprodução/TV Globo
No Prêmio Multishow da última terça-feira, 7, Tatá Werneck voltou a fazer piada com a RedeTV!, mesmo após ser processada pela emissora por um deboche similar em 2020.
O processo aconteceu porque, em 2020, Tatá brincou que seu vestido "tinha o orçamento de uma grade" do canal. Dessa vez, ela retomou o assunto, "pediu desculpas" à emissora e alegou que usava um vestido mais caro do que a grade, "para não ter problema".
"Nesses 30 anos [de Prêmio Multishow] eu aprendi muita coisa. Eu sei que posso fazer piadas com artistas, mas não posso fazer piadas com outras emissoras. Há dois anos eu fiz uma piada dizendo que o meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e eu fui processada. Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade, para a gente não ter esse problema", brincou.
A disputa judicial foi vencida por Tatá em 2022 e, na época, a humorista chegou a comemorar nas redes sociais.
"Tenho profundo respeito por todos os funcionários da RedeTV! que não têm absolutamente nada a ver com isso. Inclusive minha avó era grande fã do A Tarde é Sua. Mas hoje é um dia para comemorar essa vitória e agradecer meu advogado, Ricardo Brajterman. Devemos comemorar. E com todo respeito, acho que vou de vestido", escreveu.

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