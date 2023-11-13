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Violência

Ana Hickmann agradece mensagens de apoio após violência doméstica: 'Hoje é um novo dia'

Apresentadora da Record TV fez primeira postagem nas redes sociais após denunciar o marido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 11:40

Ana Hickmann agradece mensagens de apoio após violência doméstica
Ana Hickmann agradece mensagens de apoio após violência doméstica Crédito: @Instasgram
A apresentadora Ana Hickmann fez uma primeira postagem em suas redes sociais após afirmar que foi agredida pelo então marido, o empresário Alexandre Correa. Em publicação na qual aparece em imagens com o filho, agradeceu ao apoio.
"Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", escreveu.
O marido de Ana Hickmann se manifestou nas redes sociais sobre a acusação de lesão corporal e violência doméstica feita pela ex-modelo. Ana registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de Itu (interior de SP) contra o empresário após uma briga entre o casal.
Correa, que não atendeu aos pedidos de entrevista feitos pela reportagem, anteriormente havia negado a notícia ao ser questionado pelo portal Léo Dias. Na mensagem publicada no Instagram, ele admitiu a discussão, mas afirmou que foi um incidente isolado e sem consequências.
"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse.
"Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", comentou Correa.
Conforme o relato contido no BO, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.
Quando a polícia chegou à casa do casal, Correa já havia saído. Ana foi sozinha até a Santa Casa de Itu, onde foi atendida e liberada. Na sequência, foi escoltada pela polícia até a delegacia central da cidade, onde registrou o BO. Ela não solicitou medida protetiva.

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