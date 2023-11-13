Ana Hickmann agradece mensagens de apoio após violência doméstica: 'Hoje é um novo dia'

Ana Hickmann agradece mensagens de apoio após violência doméstica Crédito: @Instasgram

A apresentadora Ana Hickmann fez uma primeira postagem em suas redes sociais após afirmar que foi agredida pelo então marido, o empresário Alexandre Correa. Em publicação na qual aparece em imagens com o filho, agradeceu ao apoio.

"Minha força, minha motivação, o amor da minha vida! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias. Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", escreveu.

O marido de Ana Hickmann se manifestou nas redes sociais sobre a acusação de lesão corporal e violência doméstica feita pela ex-modelo. Ana registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia de Itu (interior de SP) contra o empresário após uma briga entre o casal.

Correa, que não atendeu aos pedidos de entrevista feitos pela reportagem, anteriormente havia negado a notícia ao ser questionado pelo portal Léo Dias. Na mensagem publicada no Instagram, ele admitiu a discussão, mas afirmou que foi um incidente isolado e sem consequências.

"De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências", disse.

"Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", comentou Correa.

Conforme o relato contido no BO, Correa pressionou a apresentadora contra a parede e ameaçou desferir cabeçadas nela. Quando ela se desvencilhou e correu para a área externa para pegar o celular e ligar para a polícia, o empresário teria fechado com força uma porta de correr, prendendo o braço esquerdo da mulher, que ficou ferido.