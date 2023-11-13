Em 2022, Ana Hickmann já havia publicado foto de ferimentos no corpo

Após Ana Hickmann confirmar que foi à delegacia prestar queixa contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica, muita gente na internet tem lembrado que a apresentadora já mostrou diversos machucados em seu corpo nas redes sociais. Porém, ela sempre atribuiu as lesões a quedas em casa.
Em agosto de 2022, ela foi às redes para dizer que havia se cortado profundamente. Na ocasião, disse que a porta do box do banheiro da suíte de sua mansão havia caído em cima dela e, por pouco, não a ferido de forma grave.
"Gente, passei por um livramento agora, juro. Levei alguns minutos para me reestabelecer porque foi um susto danado o que aconteceu comigo. Foi a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida", começou.
"Do jeito que quebrou, partiu, era para ter cortado o meu corpo inteiro. A única coisa que tive foi um corte profundo, mas pequeno na minha mão", emendou.
Dois meses depois, ainda em 2022, Ana disse que havia caído de cavalo ao mostrar um hematoma nas costas.
"Fiz duas horas de cavalgada, foi uma delícia, e na hora que fui descer da sela, não contava que meu joelho fosse falhar. Caí de costas, bati as costas em uma mureta. Durante dez minutos quase fiquei sem ar, porque bati a costela", afirmou na época.
Pelas redes sociais, muitos internautas lembraram dos incidentes e começaram a duvidar se de fato ela se cortou sozinha e caiu do cavalo.