Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Em 2022, Ana Hickmann já havia publicado foto de ferimentos no corpo

Após o caso de possível agressão cometida pelo marido de Hickmann vir a tona, internautas passaram a suspeitar das postagens antigas da apresentadora
Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Novembro de 2023 às 12:06

Apresentadora, Ana Hickmann, atribuiu hematomas a uma queda de cavalo em 2022 Crédito: Reprodução Instagram/ @ahickmann
Após Ana Hickmann confirmar que foi à delegacia prestar queixa contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por violência doméstica, muita gente na internet tem lembrado que a apresentadora já mostrou diversos machucados em seu corpo nas redes sociais. Porém, ela sempre atribuiu as lesões a quedas em casa.
Em agosto de 2022, ela foi às redes para dizer que havia se cortado profundamente. Na ocasião, disse que a porta do box do banheiro da suíte de sua mansão havia caído em cima dela e, por pouco, não a ferido de forma grave.
"Gente, passei por um livramento agora, juro. Levei alguns minutos para me reestabelecer porque foi um susto danado o que aconteceu comigo. Foi a cena mais assustadora que eu já vi na minha vida", começou.
"Do jeito que quebrou, partiu, era para ter cortado o meu corpo inteiro. A única coisa que tive foi um corte profundo, mas pequeno na minha mão", emendou.
Dois meses depois, ainda em 2022, Ana disse que havia caído de cavalo ao mostrar um hematoma nas costas.
Em agosto de 2022 a apresentadora disse ter se machucado após cair de um cavalo durante uma cavalgada. Crédito: Reprodução Instagram/ @ahickmann
"Fiz duas horas de cavalgada, foi uma delícia, e na hora que fui descer da sela, não contava que meu joelho fosse falhar. Caí de costas, bati as costas em uma mureta. Durante dez minutos quase fiquei sem ar, porque bati a costela", afirmou na época.
Pelas redes sociais, muitos internautas lembraram dos incidentes e começaram a duvidar se de fato ela se cortou sozinha e caiu do cavalo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ana Hickmann Famosos Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados