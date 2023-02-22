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Mariah Carey e Kim Kardashian se reúnem em performance com as filhas

Na casa da socialite, a cantora se rendeu ao Tiktok; veja
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 10:34

Mariah Carey e Kim Kardashian se reúnem em performance com as filhas
Mariah Carey e Kim Kardashian se reúnem em performance com as filhas Crédito: Tiktok/@kimandnorth
Kim Kardashian segue rendida ao sucesso do TikTok e, inclusive, tem um perfil na rede social com a primogênita, North West, de nove anos, onde compartilham uma série de vídeos juntas. Nesta terça-feira, 21, a dupla gravou com convidadas especiais: Mariah Carey e sua filha Monroe Cannon, 11.
O quarteto apostou na trend do momento ao som de It's a Wrap, canção de Mariah. Na ocasião, Monroe e North iniciam a coreografia sincronizadas, mas acabam interrompidas pelas matriarcas. Com escovas de cabelo como microfones, Kim e a cantora surgem na frente às meninas interpretando a música. No entanto, acabam empurradas da cena pelas crianças.
@kimandnorth

It’s a wrap! But never for us!

♬ its a wrap for you baby. - 𝖒𝖈𝖆𝖗𝖊𝖞𝖆𝖚𝖉𝖎𝖔𝖘
O vídeo bem-humorado está divertindo os internautas. Embora a publicação não permita comentários, o público reagiu no Twitter: "Mariah é a Kim juntas gravando TikTok, uma coisa que eu NUNCA imaginei ver na vida", escreveu uma usuária.

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