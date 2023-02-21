Papa elogia cinema e diz que mundo precisa de filmes que 'suscitem espanto'

Papa Francisco no Rio de Janeiro, em 2013 Crédito: Daniel Marenco/Folhapress

Em uma audiência nesta segunda-feira, 20, no Vaticano, o papa Francisco elogiou o trabalho dos artistas de cinema e destacou que o mundo precisa de obras que "suscitem espanto". O líder da Igreja Católica lembrou que o mundo está "atormentado" por guerras e muitos outros males, mas afirmou ser necessária a criação de produções "que deixem transparecer as maravilhas de Deus".

"O mundo, atormentado pela guerra e por tantos males, precisa de sinais e de obras que suscitem espanto, que deixem transparecer a maravilha de Deus, aquela que não para de amar as suas criaturas e de se maravilhar com a sua beleza", disse o Papa durante o encontro com os membros da Fondazione Ente dello Spettacolo.

O sumo pontífice acrescentou que "não há fé sem espanto" e mencionou que o cinema realiza um papel "essencial para a evangelização". "Compartilho com vocês esta reflexão e confio a todos a tarefa de despertar o espanto. De um lado está a ação criativa, já do outro a contemplação e a avaliação. Parece que vocês podem se refletir neste maravilhoso afresco bíblico, que fascinou muitos artistas e nunca deixa de surpreender e estimular a imaginação e a reflexão", analisou o religioso.