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Conteúdo adulto

Maria fala no BBB 22 sobre seu OnlyFans e colegas se interessam

O primeiro a ficar curioso foi Pedro Scooby, que quis saber se era possível fazer um bom dinheiro na plataforma. "A galera está interessada", observou Naiara Azevedo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 21:53

A sister Maria
A sister Maria Crédito: Reprodução | BBB
Maria abriu o jogo no domingo (30) com os colegas de BBB 22 sobre a página que mantém no OnlyFans, site voltado para o público maior de 18 anos e que é conhecido pelo conteúdo adulto. A atriz e cantora acabou deixando os demais participantes interessados no assunto.
O primeiro a ficar curioso foi Pedro Scooby, que quis saber se era possível fazer um bom dinheiro na plataforma. "Todo mundo fala muito da Mirella, né?", disse sobre a MC que participou de A Fazenda 12 (Record). O ex de Luana Piovani disse que já tinha lido uma reportagem na qual ela dizia ganhar mais de R$ 500 mil por mês no site.
Maria também explicou aos colegas que não é necessariamente obrigatório produzir conteúdo pornográfico ou sensual para a plataforma. "O carro-chefe do site é conteúdo adulto, porém não precisa ser", contou.
Ela também contou por que decidiu fazer um perfil no site. "Não tinha ninguém oferecendo publi, não tinha ninguém para pagar minhas contas, [aí] um amigo falou: 'Por que você não faz?'. Eu falei: 'Vou tentar, testar'. Aí, eu vi que estava entrando dinheiro, graças a Deus", relatou.
O tema deixou os colegas bastante animados e curiosos. "A galera está interessada", observou Naiara Azevedo. "E dá grana mesmo? Vai que...", brincou Rodrigo. Já Natália disse que não faria. "A minha família, acho que por ser muito tradicional, eu tenho medo, sabe? Apesar de que não tem nada [de errado]."

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