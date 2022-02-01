Maria fala no BBB 22 sobre seu OnlyFans e colegas se interessam

A sister Maria Crédito: Reprodução | BBB

Maria abriu o jogo no domingo (30) com os colegas de BBB 22 sobre a página que mantém no OnlyFans, site voltado para o público maior de 18 anos e que é conhecido pelo conteúdo adulto. A atriz e cantora acabou deixando os demais participantes interessados no assunto.

O primeiro a ficar curioso foi Pedro Scooby, que quis saber se era possível fazer um bom dinheiro na plataforma. "Todo mundo fala muito da Mirella, né?", disse sobre a MC que participou de A Fazenda 12 (Record). O ex de Luana Piovani disse que já tinha lido uma reportagem na qual ela dizia ganhar mais de R$ 500 mil por mês no site.

Maria também explicou aos colegas que não é necessariamente obrigatório produzir conteúdo pornográfico ou sensual para a plataforma. "O carro-chefe do site é conteúdo adulto, porém não precisa ser", contou.

Ela também contou por que decidiu fazer um perfil no site. "Não tinha ninguém oferecendo publi, não tinha ninguém para pagar minhas contas, [aí] um amigo falou: 'Por que você não faz?'. Eu falei: 'Vou tentar, testar'. Aí, eu vi que estava entrando dinheiro, graças a Deus", relatou.