Maria Beltrão é excluída de bolão da Globonews e debocha

A jornalista Maria Beltrão, 50, revelou na edição das 15h da GloboNews deste sábado (1º) que foi excluída do bolão da Mega Sena da Virada dos colegas de emissora e aproveitou para debochar que eles não ganharam o prêmio.

Maria Beltrão declarou que não foi convidada para o bolão da Mega da Virada feito pelos colegas de emissora Crédito: João Cotta/Rede Globo

"Não foi desta vez que o bolão da GloboNews levou o prêmio. Não estou nem aí. Ninguém me chamou pro bolão. Acham que não tenho sorte. Não ganhamos", brincou Beltrão.

Internautas compartilharam o vídeo nas redes sociais e reagiram que se identificam com a reação da jornalista. "Eu sou do nível da Maria Beltrão", comentou uma pessoa. "O Brasil quer saber porque a GloboNews não chamou a Maria Beltrão para o bolão", questionou outro internauta.

Eu AMO a Maria Beltrão. Ela e Natuza poderiam apresentar juntas todos os programas da grade da Globo https://t.co/2b3hoq3cFQ — Matheus (@mxth29) January 1, 2022