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Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem em Portugal

Casal está junto desde 2018 e aproveitou a viagem para oficializar a união em terras lusitanas. Cerimônia foi realizada no último fim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 12:28

Marcos Caruso se casou no último fim de semana com o técnico de enfermagem Marcos Paiva
Marcos Caruso se casou no último fim de semana com o técnico de enfermagem Marcos Paiva Crédito: Reprodução/Instagram @marcosppaiva0
Essa é a maior confirmação de que o amor é lindo e não tem idade. Aos 70 anos, o ator Marcos Caruso se casou no último fim de semana com o técnico de enfermagem Marcos Paiva, 15 anos mais jovem. 
O "sim, sim" foi oficializado durante uma viagem do casal - que vive um relacionamento desde 2018 - a Portugal, onde Caruso foi conferir uma montagem de sua peça "Trair e Coçar é só Começar".
Segundo o jornal "Extra", o marido de Caruso fez um registro do momento nas redes sociais, mostrando as alianças de casados e a data do enlace: 18 de dezembro. O post foi comentado por amigos famosos, que parabenizaram o casal.
"Que lindo, meus amores",  derreteu-se Heloísa Périssé. "Parabéns, que beleza", desejou Ana Beatriz Nogueira. "Que lindos, parabéns", comentou a também atriz Claudia Netto.
Caruso e Paiva nunca assumiram publicamente a relação, mas, de acordo com o portal, o namoro já era de conhecimento de amigos próximos do ator, como Vera Holtz, Susana Vieira e Eliane Giardini. 
O global foi casado por 20 anos com a atriz Jussara Freire, de quem se separou em 1994. Ele tem dois filhos (Caetano e Mari) e três netos. Ele também já afirmou em entrevistas que foi casado outras três vezes. Um desses relacionamentos foi com a bailarina Dabi Calichio, com quem ficou por seis anos.

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