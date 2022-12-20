Marcos Caruso se casa com técnico de enfermagem em Portugal

Marcos Caruso se casou no último fim de semana com o técnico de enfermagem Marcos Paiva Crédito: Reprodução/Instagram @marcosppaiva0

Essa é a maior confirmação de que o amor é lindo e não tem idade. Aos 70 anos, o ator Marcos Caruso se casou no último fim de semana com o técnico de enfermagem Marcos Paiva, 15 anos mais jovem.

O "sim, sim" foi oficializado durante uma viagem do casal - que vive um relacionamento desde 2018 - a Portugal, onde Caruso foi conferir uma montagem de sua peça "Trair e Coçar é só Começar".

Segundo o jornal "Extra", o marido de Caruso fez um registro do momento nas redes sociais, mostrando as alianças de casados e a data do enlace: 18 de dezembro. O post foi comentado por amigos famosos, que parabenizaram o casal.

"Que lindo, meus amores", derreteu-se Heloísa Périssé. "Parabéns, que beleza", desejou Ana Beatriz Nogueira. "Que lindos, parabéns", comentou a também atriz Claudia Netto.

Caruso e Paiva nunca assumiram publicamente a relação, mas, de acordo com o portal, o namoro já era de conhecimento de amigos próximos do ator, como Vera Holtz, Susana Vieira e Eliane Giardini.