Marcelo Falcão tem prisão domiciliar decretada e rebate: 'Sou cara honesto'

O cantor Marcelo Falcão teve prisão domiciliar decretada pela Justiça do Rio de Janeiro Crédito: Bruno Santos/Folhapress

O músico Marcelo Falcão, 48, ex-vocalista do grupo O Rappa, teve prisão domiciliar decretada pela Justiça do Rio de Janeiro por não pagar pensão alimentícia para a filha Agatha Silveira, 22. Pela decisão, ele terá que cumprir a pena em sua casa, por 60 dias, e usar tornozeleira eletrônica nesse período.

"Está demonstrado o descaso do executado em relação ao cumprimento de sua obrigação em pagar a integralidade dos alimentos à filha, hoje maior. Inúmeras oportunidades foram concedidas sem que o devedor cumprisse voluntariamente sua obrigação", afirmou o juiz André Cortes Lopes, da 18ª Vara de Família.

Falcão alega no processo que não pode pagar o valor, que hoje estaria acima de R$ 80 mil, alegando falência, citando o fim de O Rappa e a pandemia como razões para seu suposto declínio profissional. O juiz ressalta, porém, que ele "vem se apresentando em lives e eventos" e tem turnê agendada no exterior.

A informação da prisão do músico foi divulgada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, e confirmada ao site F5 pelo Tribunal de Justiça do Rio. Na decisão, o juiz afirma que a reclusão domiciliar é uma alternativa na pandemia, "a fim de conter propagação da Covid-19 entre a população carcerária".

A paternidade da jovem foi confirmada por um exame de DNA, em 2016. "Fui avisado que era pai em um laudo técnico e não em uma maternidade", disse ele na ocasião. Após o decreto da prisão, Falcão afirmou que nunca deixou de cumprir "nada perante a justiça" e que a filha estaria querendo destruir sua carreira.

"Está cheio de fofoquinha e mimimi com meu nome e eu nunca deixei de cumprir nada perante a Justiça. Agora, descobrir com 20 anos de idade, criada por outra pessoa, com nome de outra pessoa. Aí, porque sou o tal vocalista da banda lá, aparece com dois pés no peito tentando destruir minha carreira", disse no Instagram.