Britney Spears fala após o término da tutela: 'Melhor dia de todos'

Britney Spears comemora fim da tutela do pai James P. Spears Crédito: Reprodução/Instagram/@britneyspears

A estrela pop Britney Spears, 39, compartilhou nesta sexta-feira (12) no Instagram um vídeo dos fãs comemorando o fim da tutela do pai James P. Spears, 69, após 13 anos de controle sobre sua vida, carreira e finanças.

A cantora agradeceu aos fãs por ajudarem a libertá-la com o movimento #FreeBritney. "Meu Deus, eu amo tanto meus fãs que é uma loucura !!! Acho que vou chorar o resto do dia !!!! Melhor dia de todos ... louvado seja o Senhor", escreveu a cantora em seu primeiro post na rede após a decisão da juíza Brenda Penny.

A vitória não foi inesperada, após a remoção do pai de Britney, Jamie Spears, de seu papel como conservador, no final de setembro. A juíza chamou o arranjo de "insustentável" e "tóxico".

Naquela época, a juíza concordou em permitir que o contador certificado John Zabel assumisse o papel de conservador de Spears; não se sabe qual será o seu papel no futuro à luz do término do acordo.

Os esforços para libertar Spears da tutela - que foi implementada em 2008 após seu colapso amplamente divulgado - aumentaram dramaticamente neste ano, auxiliados por um discurso bombástico que Spears fez ao tribunal em junho e um novo advogado, Matthew Rosengart, que assumiu em julho.

"Eu menti e disse ao mundo inteiro que estou bem e estou feliz. É uma mentira ", disse Spears durante a audiência, em junho, na qual também criticou o pai.