Maraisa é processada por plágio e se defende: "Plagiei minha própria música de novo"

A cantora Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, fez um longo desabafo em seu perfil no Twitter para falar sobre a notificação de um processo em R$ 150 mil por plágio na música "Felizes Para Sempre". Segundo a artista, uma das coisas que ela mais ama na vida é compor, abomina o "roubo de obras, plágios e qualquer tipo de apropriação indevida e ilegal" - e ressaltou que a letra fala sobre uma experiência pessoal.
A artista compartilhou prints de uma conversa onde uma moça alega que o plágio partiu da interação que teve com a sertaneja. Em sequência, ela compartilhou tweets mostrando como surgiu a composição, além de se defender. A artista ressaltou que fica sabendo dos processos através da imprensa.
Maraisa também falou sobre a acusação de plágio na música "A Culpa É Nossa", no qual ela ressaltou que um "determinado profissional gravou a música sem liberação" e que ela e a irmã possuem a exclusividade do hit.