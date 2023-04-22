Maraisa é processada por plágio e se defende: "Plagiei minha própria música de novo"

A cantora Maraisa, da dupla Maiara & Maraisa, fez um longo desabafo em seu perfil no Twitter para falar sobre a notificação de um processo em R$ 150 mil por plágio na música "Felizes Para Sempre". Segundo a artista, uma das coisas que ela mais ama na vida é compor, abomina o "roubo de obras, plágios e qualquer tipo de apropriação indevida e ilegal" - e ressaltou que a letra fala sobre uma experiência pessoal.

Maraísa desabafou nas redes sociais: "Sendo acusada de plagiar minha própria música sobre a minha própria vida amorosa" Crédito: Instagram@maraisa

A artista compartilhou prints de uma conversa onde uma moça alega que o plágio partiu da interação que teve com a sertaneja. Em sequência, ela compartilhou tweets mostrando como surgiu a composição, além de se defender. A artista ressaltou que fica sabendo dos processos através da imprensa.

Tá aí, mexeu em uma coisa que é meu calcanhar de Aquiles, todo mundo sabe o quanto eu amo compor, o quanto eu amo estar dentro do estúdio produzindo, e o quanto eu odeio roubo de obras, plágios, e abomino qualquer tipo apropriação indevida! Isso é ilegal! É roubo! É NOJENTO 🤮 — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023

E a melhor de hoje vcs não vão acreditar!! Recebi um processo que a pessoa me cobra R$150 mil reais por danos materiais e morais, porque eu plagiei a minha própria música de novo, a Felizes Para Sempre. pic.twitter.com/epVwNHiufv — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023

Agora, eu vou mostrar para vocês o que é compor de verdade! Como é a construção de uma música. Eu nunca fiz isso na minha vida, porque esse é um processo muito íntimo, vocês vão ouvir alguns palavrões, vão ouvir a gente pensando, jogando palavras ao vento… pic.twitter.com/RumOt3htbi — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023

Quer ganhar dinheiro, vencer na vida?! Faça como eu e minha irmã sempre fizemos desde criança! Se dedique ao que vc ama! Vai TRABALHAR DE VERDADE com RESPEITO e seriedade… É só trabalhar que vc consegue chegar onde chegamos, pq aqui ninguém dorme… — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023

Maraisa também falou sobre a acusação de plágio na música "A Culpa É Nossa", no qual ela ressaltou que um "determinado profissional gravou a música sem liberação" e que ela e a irmã possuem a exclusividade do hit.

Nós fomos acusadas também de plagiar “A culpa é nossa” de um determinado “profissional” que gravou a música sem liberação! Repito: SEM LIBERAÇÃO! — Maraisa (@Maraisa) April 20, 2023