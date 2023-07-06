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Pós-Covid

Mara Maravilha é internada em hospital de São Paulo

Apresentadora diz, em seu canal no YouTube, que passa por uma bateria de exames para descobrir o que tem depois do vírus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 10:17

Retrato da apresentadora e cantora Mara Maravilha, em 2018
Retrato da apresentadora e cantora Mara Maravilha, em 2018 Crédito: UOL/Folhapress
A apresentadora Mara Maravilha deu entrada num hospital de São Paulo nesta quarta-feira (5) para fazer uma série de exames, dentre os quais um eletrocardiograma. Com uma via de soro na veia, ela falou sobre seu estado de saúde em um longo vídeo no seu canal no YouTube.
Ela disse que depois de ter Covid seguiu com muitas dores de cabeça e tomando medicamentos, que acabaram por afetar seu estômago e sobrecarregar outros órgãos do corpo.
Contou ainda que, em meio à correria, estava fugindo de médicos e hospitais, sem priorizar os cuidados com sua saúde, mas que habitualmente faz duas baterias de exame por ano.
"Queria estar boa para estar com meu filho, ficar boa para ir para a Disney de férias", ela disse. "Tenho que ficar mais maravilha ainda por tudo e principalmente para o meu filho", acrescentou, entre lágrimas.
A apresentadora disse ainda que vai seguir atualizando os seguidores sobre seu estado de saúde e que nesta quinta-feira (6) deve passar por uma nova série de exames.

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