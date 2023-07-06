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Desconforto abdominal

Após 10 dias internado, Compadre Washington recebe alta hospitalar

Integrante do É o Tchan ficará mais um período longe dos palcos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 10:05

Compadre Washington
Compadre Washington Crédito: Reprodução @Compadrewashington
Compadre Washington, 61, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira (5). O cantor estava internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, Bahia, desde o dia 26 de junho, quando sentiu desconforto abdominal na cidade de São Sebastião do Passé. A informação foi confirmada pelo artista, em comunicado oficial nas redes sociais.
Seguindo as orientações médicas, Compadre Washington ficará afastado dos palcos por dez dias para garantir uma recuperação completa. Beto Jamaica, de 58 anos, assumirá os compromissos agendados da banda É o Tchan durante esse período.
De acordo com o texto do comunicado, Compadre Washington recebeu alta, mas o afastamento dos shows visa "assegurar a recuperação completa". "A equipe médica e a produtora cara de urso produções acompanharão de perto seu progresso e, assim que houver novas atualizações sobre seu retorno às atividades, serão divulgadas oficialmente."
Washington passou mal em cima de um trio elétrico durante uma apresentação da banda, na Bahia.

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