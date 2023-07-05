Alceu Valença disponibiliza a própria casa no Airbnb; entenda

Alceu Valença se apresentou no Palco Anhangabaú, no segundo dia de Virada Cultural em 2023 Crédito: Fotoarena/Folhapress

Quem é fã de Alceu Valença sabe como o "Sobrado Alceu Valença", em Olinda (PE), é abrigo e inspiração para diversas canções. Por isso, e em comemoração ao mês de seu aniversário, o artista resolveu abrir as portas de casa e disponibilizar o imóvel para aluguel na plataforma Airbnb.

A reserva poderá ser feita a partir das 13h desta quinta-feira (6). O imóvel colorido, localizado na Prudente de Morais, centro histórico da cidade pernambucana, estará disponível para dois hóspedes dos dias 21 a 23 de julho, por R$ 400 a diária.

Conforme a descrição na plataforma, o imóvel possui "áreas amplas, vistas incríveis e um jardim de tirar o fôlego", além de ambientes pensados para refletirem o gosto musical do artista e sua criatividade.