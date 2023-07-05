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Alceu Valença disponibiliza a própria casa no Airbnb; entenda

O sobrado colorido do pernambucano estará disponível para uma aluguel nos dias 21, 22 e 23 de julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 18:42

Alceu Valença se apresentou no Palco Anhangabaú, no segundo dia de Virada Cultural em 2023
Alceu Valença se apresentou no Palco Anhangabaú, no segundo dia de Virada Cultural em 2023 Crédito: Fotoarena/Folhapress
Quem é fã de Alceu Valença sabe como o "Sobrado Alceu Valença", em Olinda (PE), é abrigo e inspiração para diversas canções. Por isso, e em comemoração ao mês de seu aniversário, o artista resolveu abrir as portas de casa e disponibilizar o imóvel para aluguel na plataforma Airbnb. 
A reserva poderá ser feita a partir das 13h desta quinta-feira (6). O imóvel colorido, localizado na Prudente de Morais, centro histórico da cidade pernambucana, estará disponível para dois hóspedes dos dias 21 a 23 de julho, por R$ 400 a diária.
Conforme a descrição na plataforma, o imóvel possui "áreas amplas, vistas incríveis e um jardim de tirar o fôlego", além de ambientes pensados para refletirem o gosto musical do artista e sua criatividade.
O sobrado ainda divide terreno com o centro cultural Casa Estação da Luz, um centro cultural e artístico no município. Nela, são realizadas apresentações musicais e exposições. Foi no endereço que Alceu se casou com Yanê Montenegro, em 2004.

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