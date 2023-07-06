Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Maria Rita agradece carinho dos internautas após estreia de comercial com Elis Regina
Viralizou

Maria Rita agradece carinho dos internautas após estreia de comercial com Elis Regina

Cantora relatou receber 'colo' que só os brasileiros sabem dar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 09:40

Elis Regina renasce digitalmente em dueto com Maria Rita
Elis Regina renasce digitalmente em dueto com Maria Rita Crédito: Reprodução de Vídeo/Volkswagen
A cantora Maria Rita agradeceu o carinho que recebe após a viralização da campanha publicitária em que aparece junto com a mãe, Elis Regina, por meio do uso da inteligência artificial.
"Vou ter que colocar meu celular em modo avião para poder responder a todas as mensagens que venho recebendo", disse a artista. "Muito obrigada pelo carinho de vocês todos e por mais uma vez me darem esse colo que só o brasileiro sabe dar".
O comercial da Volkswagen foi lançado na segunda-feira (3), emocionou fãs das duas, mas também recebeu críticas pelo uso da imagem de Elis por uma marca que teve ligação com a ditadura militar. A cantora se posicionava contra os anos de repressão política, social e cultural.
Nesta quarta (5), o produtor musical João Marcello Bôscoli, filho mais velho de Elis, contou que se "emocionou muitíssimo" ao ver a campanha publicitária.
"Ver a Elis cantando ao lado da filha que ela não viu crescer, isso me comoveu muito", afirmou à coluna Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.
Filho do meio, o cantor Pedro Mariano compartilhou e elogiou o comercial. "Campanha linda e emocionante. Parabéns a todos os envolvidos".
No vídeo, Elis e Maria Rita cantam "Como Nossos Pais", de Belchior, enquanto dirigem em uma estrada lado a lado. Elis aparece na direção de uma Kombi clássica, enquanto Maria Rita pilota a recém-lançada ID.Buzz, uma Kombi elétrica.
A cantora tinha apenas quatro anos quando a mãe morreu, em janeiro de 1982, aos 36 anos. Maria Rita costuma dizer que tem poucas lembranças maternas.
"Tenho lembranças de texturas, de cores, de casa, de coisinhas dela", afirmou no making of do dvd "Redescobrir", de 2012, em que interpretou canções imortalizadas por Elis. ""Lembro da cortina de renda da casa da Cantareira onde eu ficava escondida brincando".
Na época, Maria Rita contou também que sentia a presença da mãe por meio da reação do público durante os shows da turnê. "Percebi uma saudade das pessoas que é bonito de ver. Fico orgulhosa e emocionada de ver essa participação".

Veja Também

Vitória Strada e Marcella Rica anunciam separação: 'Estamos nos recompondo'

Alceu Valença disponibiliza a própria casa no Airbnb; entenda

Fã de Gusttavo Lima quase se afoga durante gravação do DVD do artista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados