Fã de Gusttavo Lima quase se afoga durante gravação do DVD do artista Crédito: Reprodução de Vídeo/Twitter

Um acidente com uma fã assustou os envolvidos na gravação do novo DVD do cantor Gusttavo Lima, nesta terça (4). A jovem, que não foi identificada, caiu na piscina da mansão do Embaixador, em Goiânia, e quase se afogou. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Anselmo Troncoso, diretor responsável pela produção do projeto audiovisual, pula na água e socorre a mulher.

Na filmagem, a jovem se debate na água, tentando respirar. Ao fundo, é possível ouvir a voz de um homem dizendo que ela não consegue nadar. "Nossa Senhora, meu Deus. Ela não sabe nadar, não. Agora lascou tudo, coitada", disse.

Durante toda a cena, o cantor Gusttavo Lima permaneceu no palco, observando. O motivo da queda da jovem ainda não foi informado pela equipe do artista.