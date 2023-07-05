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Fã de Gusttavo Lima quase se afoga durante gravação do DVD do artista

Imagens do produtor do projeto ajudando a jovem viralizaram nas redes sociais, nesta terça (4). Motivo da queda ainda não foi informado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 18:36

Fã de Gusttavo Lima quase se afoga durante gravação do DVD do artista
Fã de Gusttavo Lima quase se afoga durante gravação do DVD do artista Crédito: Reprodução de Vídeo/Twitter
Um acidente com uma fã assustou os envolvidos na gravação do novo DVD do cantor Gusttavo Lima, nesta terça (4). A jovem, que não foi identificada, caiu na piscina da mansão do Embaixador, em Goiânia, e quase se afogou. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, Anselmo Troncoso, diretor responsável pela produção do projeto audiovisual, pula na água e socorre a mulher.
Na filmagem,  a jovem se debate na água, tentando respirar.  Ao fundo, é possível ouvir a voz de um homem dizendo que ela não consegue nadar. "Nossa Senhora, meu Deus. Ela não sabe nadar, não. Agora lascou tudo, coitada", disse.
Durante toda a cena, o cantor Gusttavo Lima permaneceu no palco, observando. O motivo da queda da jovem ainda não foi informado pela equipe do artista.
Gravado nesta terça (4), na mansão de Gusttavo Lima, em Goiânia, o DVD "Paraíso Tropical" celebra 15 anos de carreira do artista e conta com 22 músicas. Mais de 300 convidados estavam presentes no momento, entre fãs, influenciadores e artistas. 

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