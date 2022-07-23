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Posicionamento político

Manu Gavassi exibe estrela do PT em show após declarar voto em Lula

Cantora abriu turnê em Natal/RN mostrando símbolo do partido durante trecho de 'Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Julho de 2022 às 11:38

Manu Gavassi estreou, na noite desta sexta-feira (22), a turnê "Eu Só Queria Ser Normal" mandando um recado político para o público. Durante a apresentação em Natal (RN), ela exibiu rapidamente a estrela branca que é marca do PT, o Partido dos Trabalhadores, sobre o fundo vermelho que fazia as vezes de cenário.
A intervenção aconteceu em trecho da canção "Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim", colaboração dela com a drag queen Gloria Groove, em que fala sobre "um claro posicionamento político".
Nesse exato momento, a estrela apareceu, por cerca de um segundo, ao fundo, e Gavassi fez questão de destacá-la, apontando para o telão.
Em vídeos do momento, é possível ver o público gritando após captar a referência. A intervenção acontece em meio a uma disputa de partidos políticos para tentar trazer artistas de peso para suas campanhas, a poucas semanas das eleições para presidente.

ARTISTAS

No cenário atual, também pesam tentativas de censura a artistas que vêm se manifestando politicamente em seus shows, como aconteceu com Pabllo Vittar no Lollapalooza, em março, acusada de fazer propaganda antecipada após estender uma bandeira com o rosto de Lula no palco.
Manu Gavassi, vale lembrar, já declarou voto em Lula. Em entrevista ao portal Papel Pop, ela disse acreditar que o candidato petista é a única forma de tirar Jair Bolsonaro do poder.
A cantora e compositora Manu Gavassi: apoio a Lula em show em Natal
A cantora e compositora Manu Gavassi: apoio a Lula em show em Natal Crédito: Gabriela Schimdt/Divulgação
"A gente tem que pensar em quem vê o mundo com um pouco mais de humanidade. Tenho muito claro como que a gente vai tirar essa pessoa do poder. Por isso que eu falo que, sim, eu vou votar no Lula para tirar o Bolsonaro e eu espero --realmente-- que a gente tenha anos melhores pela frente", declarou.
A turnê "Eu Só Queria Ser Normal", a primeira após a artista ficar em terceiro lugar no "Big Brother Brasil" de 2020, passa ainda por Fortaleza, Recife, Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba.

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