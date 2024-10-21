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Novela

'Mania de Você': perfil oficial revela assassino de Molina nas redes sociais

Globo havia anunciado que informação apareceria no capítulo da próxima segunda-feira (21)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 10:03

Elenco da nova novela das 21h,
Elenco da nova novela das 21h, "Mania de Você" Crédito: Globo/ Manoella Mello
A revelação de quem matou Molina, vilão de "Mania de Você" (Globo) interpretado por Rodrigo Lombardi, aconteceu antes do que o previsto. A Globo havia anunciado que a informação apareceria no capítulo de segunda-feira (21), mas o perfil oficial do Gshow publicou no Instagram o spoiler de quem matou o personagem.
De acordo com a publicação, feita neste sábado (19), o assassino é Mavi, interpretado por Chay Suede. Molina foi morto na primeira semana de novela com um tiro no escuro, literalmente.
No capítulo em que o vilão foi morto, foi Mavi quem se agachou para conferir o pulso do vilão e constatou a morte. Rudá (Nicolas Prattes) foi o principal acusado, mas também estavam no local: Mércia (Adriana Esteves), Luma (Agatha Moreira) e Viola (Gabz).
Nos comentários da publicação, internautas se dividiram em relação à revelação. "Pois eu acho que foi a Mércia", escreveu uma espectadora. "No final, Molina tá vivo e forjou tudo com Mavi , para separar a Luma do Rudá e de quebra tomar a fortuna dela", complementou outra.
Segundo a própria publicação, a informação "mudará o rumo da novela".

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