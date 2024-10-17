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Ana Maria Braga vai apresentar reality em horário nobre da Globo em 2025

Apresentadora comandará a versão brasileira do “Next Level Chef”
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2024 às 08:22

Ana Maria Braga vai apresentar o reality Next Level Chef em 2025
Ana Maria Braga vai apresentar o reality Next Level Chef em 2025 Crédito: Reprodução Globo
Comandante do Mais Você há anos, Ana Maria Braga vai se aventurar em um novo programa: o reality Next Level Chef.
Ana vai comandar a versão brasileira do reality criado por Gordon Ramsey no horário nobre da Globo.
O anúncio aconteceu durante evento da Globo nesta quarta-feira (16).
Produzida pelos Estúdios Globo, a competição gastronômica é considerada um sucesso no mundo e chega ao Brasil para testar as habilidades -e o controle emocional- dos competidores. Eles precisarão mostrar que estão prontos para se tornarem grandes chefs.

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