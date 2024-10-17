Ana Maria Braga vai apresentar reality em horário nobre da Globo em 2025

Ana Maria Braga vai apresentar o reality Next Level Chef em 2025 Crédito: Reprodução Globo

Comandante do Mais Você há anos, Ana Maria Braga vai se aventurar em um novo programa: o reality Next Level Chef.

Ana vai comandar a versão brasileira do reality criado por Gordon Ramsey no horário nobre da Globo.

O anúncio aconteceu durante evento da Globo nesta quarta-feira (16).