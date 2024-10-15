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Briga Judicial

Mani Rego vai à Justiça e pede reconhecimento de união estável com Davi Brito

A empresária e o campeão do BBB 24 moravam juntos até ele entrar no reality show
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 09:40

Davi e Mani Rego
Davi e Mani Rego Crédito: Reprodução/Instagram
Mani Rego, 42, e Davi Brito, 22, encerraram um relacionamento tumultuado logo após o baiano vencer o BBB 24 (Globo). Ao deixar o programa, o ex-motorista de aplicativo afirmou que ele e a cozinheira estavam apenas se conhecendo. Agora, ela está movendo um processo para reconhecer judicialmente que esteve ao seu lado antes do confinamento.
Mani confirmou à reportagem que um processo foi aberto na Justiça pedindo o reconhecimento e a dissolução da antiga união entre eles. Por outro lado, Davi não respondeu ao contato da reportagem. A informação foi originalmente divulgada pela revista Quem.
O reconhecimento legal poderia fazer com que Davi precisasse dividir o prêmio de quase R$ 3 milhões com a ex-namorada.
Davi e Mani namoraram por um ano e seis meses. No início do BBB 24, o baiano se referia à cozinheira como "minha esposa". Durante a competição, a ela mobilizava torcida para o companheiro. Contudo, após sair vencedor, ele mudou o discurso.
Em participação no Mais Você, Davi disse a Ana Maria Braga que os dois estavam apenas "se conhecendo" e que não eram casados. Logo em seguida, eles terminaram o relacionamento.
Em entrevista recente ao Domingo Record, Mani disse que o ex entrou na casa prometendo que os dois continuariam juntos após o fim do reality. "A última imagem que tenho é ele subindo a escada lá de casa, com um urso na mão que tinha dado a ele, porque ele achou que poderia levar para o programa. Ele falou: 'Amor, estou indo e volto para gente ser feliz, só eu e você'", recordou.

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