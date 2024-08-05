Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comentário

Gloria Perez faz piada com medida protetiva contra Davi Brito

A novelista Gloria Perez usou sua conta no Twitter para fazer um comentário irônico sobre a medida protetiva concedida pela Justiça do Amazonas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 09:28

A escritora e roteirista Gloria Perez relembrou o assassinato de sua filha no Instagram
Gloria Perez faz piada com medida protetiva contra Davi Brito Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A novelista Gloria Perez usou sua conta no Twitter para fazer um comentário irônico sobre a medida protetiva concedida pela Justiça do Amazonas em favor da influenciadora Tamires Assis contra Davi Brito, campeão do BBB 24.
"Ela está se mudando para a Bahia?", perguntou a escritora, ao publicar trechos de uma reportagem sobre a medida, que proíbe Davi de citar o nome de Tamires, assim como entrar em contato com ela nas redes sociais, além de impor uma distância mínima de 100 metros entre os dois. A modelo, conhecida por ser membro do Boi Garantido, mora em Manaus. Davi, em Salvador, na Bahia.
O pedido foi feito pela Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) do Amazonas e acolhido pela Justiça do estado. Em nota envidada ao F5, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) confirma que "uma mulher de 34 anos solicitou medida protetiva em face de um homem de 21 anos, alegando ter sofrido violência psicológica e ameaças".

Veja Também

Caçulinha, músico do Domingão, morre aos 86 anos

Eliana e Maisa desejam melhoras a Silvio Santos em entrevista no Fantástico

João Guilherme assume namoro com Bruna Marquezine: 'Meu bem'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados