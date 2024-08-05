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Amor no ar

João Guilherme assume namoro com Bruna Marquezine: 'Meu bem'

Filho de Leonardo comemora aniversário da atriz com um vídeo romântico do casal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 08:43

Bruna Marquezine e João Guilherme assistem juntos a desfile de Sasha em São Paulo
Bruna Marquezine e João Guilherme assistem juntos a desfile de Sasha em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram
Enfim, assumidos! Depois de muitos boatos e até flagras juntos, João Guilherme confirmou que é namoro a sua relação com Bruna Marquezine. O ator fez uma declaração romântica para a estrela do filme internacional "Besouro Azul" neste domingo (4), dia do 29º aniversário da atriz.
João compartilhou em suas redes um vídeo em que aparece dançando e beijando Marquezine. "Que sorte a minha de poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo. Você merece tudo, todo e muito mais", escreveu. João e Bruna já foram vistos em clima de romance. Em um flagra recente, eles posaram se beijando no aeroporto.
Marquezine comentou em uma foto de João Guilherme no último Dia dos Namorados nas redes. Ele publicou várias fotos em que aparece segurando um buquê de flores e uma bolsa de grife. A atriz o elogiou com um "lindo" nos comentários.
Os rumores de envolvimento amoroso da dupla surgiram no final de abril, quando ele contou em vídeo viral que estava apaixonado e havia comprado uma Baby T para o seu "chuchuzinho". Dias depois, vazaram fotos dos dois abraçados em uma reunião íntima de amigos, em que Bruna aparece vestindo exatamente o modelo descrito por João.
Desde então, os dois marcam presenças juntos em eventos, como no lançamento da marca de Sasha Meneghel, em São Paulo, e no aniversário de Giovanna Lancelloti, no Rio, mas evitavam o assunto. O cantor Leonardo, 60, anunciou recentemente que aprova o namoro do caçula, fruto de um affair com a ex-bailarina Naira Ávilla. "Ela é agora minha nora e isso é um presente de Deus. Está aprovadíssima", disse em entrevista ao "Balanço Geral", da Record.

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