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Malvino Salvador revela como resolveu 'contas altas' depois de demissão da Globo

Fim de contrato com a emissora em 2020 assustou o ator, que foi amparado por outras fontes de renda e hoje é empresário; conheça seus negócios
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 13:25

Malvino Salvador em ação; ele encerrou o contrato com a Globo em 2020.
Malvino Salvador em ação; ele encerrou o contrato com a Globo em 2020. Crédito: Paulo Belote/Globo/Divulgação
Malvino Salvador revelou ter sido surpreendido quando a Globo não renovou seu contrato, em 2020, após 16 anos de trabalho na emissora. "Num primeiro momento, deu um baque. Eu com quatro filhos para cuidar. A conta aqui em casa é alta. Mas graças a Deus eu tinha conseguido criar um 'colchão'. Ter outras fontes me amparou nesse sentido", disse em entrevista ao jornal O Globo.
O ator, que estudou contabilidade, ressaltou que foi fundamental diversificar as fontes de renda e não se acomodar. Como empresário, ele é sócio de uma rede de academias de jiu-jitsu, uma de barbearias e de uma clínica de transplante capilar. "É algo que gosto de fazer. Não faria sentido ter passado tanto tempo estudando e trabalhando nessa área e não aplicar", afirma.
Contratado pela Globo em 2004 para estrelar a novela Cabocla (atualmente em reprise pela emissora), Salvador se apaixonou pelo ofício de ator, mas manteve o interesse pela área dos negócios. "Existem pessoas que nasceram para ser artistas e ponto. Nesses casos, acho que tem que investir 100% na profissão, porque é genuíno. Não adianta querer fazer algo para o qual você não tem vocação. No meu caso, eu não imaginava que seria ator", detalhou na entrevista
O ator tem vontade de retornar à TV. "Se surgisse alguma oportunidade legal, eu faria com certeza. Tenho um carinho muito grande pela minha trajetória, adoro fazer novela, cinema, teatro e série", completou.

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