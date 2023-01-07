Maite Perroni, do RBD, anuncia gravidez de primeiro filho

Maite Perroni anunciou a gravidez do primeiro filho com o empresário Andrés Tovar, com quem é casada desde outubro de 2022.
A cantora fez a revelação no dia de Reis, que no México é celebrado com a rosca de reis, e no meio do pão doce ela fez o anúncio: ‘Já somos 3’.
No vídeo que Maite compartilhou, com a música “Moments We Live For” do grupo “In Paradise” de fundo, ela agradece a Deus pelo presente mais esperado.“Somos profundamente gratos a Deus e à vida por nos permitir formar nossa família”.
Os companheiros de grupo parabenizaram o casal. Anahi disse: “Não estou conseguindo escrever…”, e posteriormente disse: “Bebê, esperamos você com todo o amor do mundo, seus tios e tias. Amamos você desde o primeiro segundo e estarei sempre aqui para você”. Dulce María também comentou: “Ai, ai, ai… parabéns!! Que emoção!”.