BBB 22

Maíra Cardi chora e comemora vitória de Arthur no Paredão falso

'Achei que ele fosse desmaiar', comentou a influenciadora
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 13:50

Maíra Cardi comemora vitória de Arthur Aguiar no Paredão falso Crédito: Reprodução/ Globoplay
A influenciadora Maíra Cardi, mulher do participante Arthur do Big Brother Brasil 22 (Globo), chorou ao celebrar a vitória do marido no Paredão falso do programa.
"Achei que ele fosse desmaiar", comentou a ela pelo Instagram sobre momento em que o brother entrou no Quarto Secreto.
Cardi zoou depois o fato de Arthur não ter tocado, num primeiro momento, em nenhum botão da mesa de controle do aposento. "Fuça, homem, senta na cadeira e fuça os botões", disse.
No Quarto Secreto, Arthur pode ver o que acontece com os outros brothers pela televisão. O áudio das imagens, entretanto, só será acionado quando os colegas estiverem falando dele ou ele usar os cards de tempo disponíveis. Se ele usar todos os cards de tempo, ele poderá assistir a um flashback do momento da falsa eliminação.
Ele também terá direito a um poder especial, que permite a ele tomar uma decisão sobre a casa -poderá escolher se corta a água da casa, se manda os participantes para a Xepa, se acorda os brothers a qualquer hora ou se tranca eles no jardim ou dentro da casa.

